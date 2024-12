CIVITAVECCHIA – Avanti tutta sul progetto di restyling di piazza Regina Margherita mentre un team di architetti e paesaggisti è al lavoro sulle modifiche suggerite dagli operatori. Come ha spiegato nei giorni scorsi l’assessore al Commercio Enzo D’Antò, infatti, si sta cercando di trasformare quella che è la riqualificazione di una piazza in un progetto più a “prova” di operatori, prima della pausa estiva sono stati effettuati alcuni incontri con associazioni e rappresentanti dei mercatali preoccupati per le incertezze legate al loro futuro e ad un progetto di cui si parla da anni ma per cui non è stata ancora posata la prima pietra. Tra le opzioni su cui si sta lavorando c’è anche l’installazione di strutture fisse per gli operatori, in modo da poter garantire maggior decoro all’area e condizioni di lavoro migliori. Proprio su questo punto si sta concentrando in particolar modo il lavoro del “team” che sta studiando alcune opzioni da sottoporre all’esame della Sovrintendenza.

«Si tratta - ha detto D’Antò - di suggerimenti che ci sono arrivati proprio dagli operatori, una volta che avremo chiaro il quadro e la Sovrintendenza ci dirà cosa si può e cosa non si può fare procederemo con ulteriori incontri con gli operatori aprendo una fase di discussione. Il primo step, però, è capire se quello che abbiamo in mente possa essere realizzabile». I vincoli sull’area sono piuttosto stringenti ma riuscire a installare strutture fisse permetterebbe sicuramente di rendere più facile la vita degli operatori ed eviterebbe l’abbandono di banchi smontati in strada di cui tanti residenti si lamentano. In questa fase si sta facendo un sunto delle proposte e contemporaneamente si sta avviando un confronto con la Sovrintendenza. L’iter per l’affidamento dei lavori del restyling, invece, viaggia su un binario parallelo e si attende solo la pubblicazione della gara.

Sicuramente, però, si tratta di un mercato che deve cambiare per stare al passo dei tempi soprattutto in vista del Giubileo. Come ha sottolineato anche il consigliere comunale del M5S con delega a progettazione e sviluppo delle aree mercatali Giancarlo Cangani nel corso dell’ultimo consiglio comunale, infatti, arrivare a questo importante appuntamento con un mercato nel degrado quasi totale non è stata certo una mossa lungimirante. Sul futuro dell’area le preoccupazioni e le incertezze che restano sono ancora molte al punto che le associazioni hanno richiesto un incontro con D’Antò e con l’assessore ai Lavori pubblici Patrizio Scilipoti, proprio per capire come si intendono affrontare i prossimi - almeno - due anni in cui la piazza sarà off limits per i lavori di ristrutturazione.

Negli scorsi mesi, pre amministrazione Piendibene per capirci, si era addirittura parlato della possibilità di radunare tutta l’ortofrutta a piazza Regina Margherita, poi ci sono le idee legate a street food ed eventi. Insomma il lavoro di certo non manca e i prossimi mesi saranno cruciali per l’area, magari combinando il tutto con la riqualificazione delle Carcerette se si riuscirà a portare a dama il progetto che si intende realizzare grazie all’accordo tra Comune e Demanio. Questa è sicuramente l’occasione per segnare un punto e a capo per il mercato storico di Civitavecchia, rinascere o morire definitivamente una serranda abbassata alla volta.

