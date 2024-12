Il gruppo di Fratelli d’Italia interviene sul Mercato Europeo dell’ ultimo week end. «L’idea del mercato Europeo a Viterbo può essere valida ma la realizzazione non è stata all’altezza - dicono i consiglieri Allegrini, Sberna, Achilli e Amodio - Da riqualificare la merce in vendita: poca la merce tipica da acquistare o consumare e sbagliata, a nostro parere, pure la dislocazione . Via Marconi, invasa di odore di fritto, non era certamente la sede più adatta anche perché tutte le bancarelle coprivano i negozi ovviamente chiusi. Cose tipiche da acquistare molto poche : al pari di un mercato ordinario. Insomma un mercato fatto così cosa ha lasciato a Viterbo? I commercianti non sono stato coinvolti - dice ancora il gruppo consiliare - ll centro invaso da bancarelle maleodoranti ( non era meglio Valle Faul? ) che hanno fatto solo concorrenza ai locali di somministrazione e ristorazione; molta immondizia in giro ancora questa mattina».