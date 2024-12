CIVITAVECCHIA – «Stiamo collaborando per rendere il progetto di riqualificazione di Piazza Regina Margherita più compatibile con la sua destinazione a mercato cittadino».

Lo ha detto nei giorni scorsi l’assessore a Urbanistica e Commercio Enzo D’Antò in un aggiornamento “estivo” sul lavoro dell’amministrazione comunale in vista del mese di settembre che vedrà diverse importanti novità, soprattutto per il mercato storico di Civitavecchia in attesa del maxi progetto di restyling da 3 milioni che andrà a cambiare completamente piazza Regina Margherita, e area mercatale annessa.

«La riqualificazione della piazza - ha spiegato D’Antò - procederà come previsto dal progetto finanziato dal Pnrr. Abbiamo inoltre avviato un dialogo con i progettisti e la soprintendenza per integrare strutture fisse sulla piazza, migliorando così sia le condizioni di lavoro degli operatori sia l’esperienza dei cittadini, con l’obiettivo di superare definitivamente lo stato di degrado che ha caratterizzato l’area per troppo tempo».

Piazza e aree limitrofe, infatti, sono state spesso oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini con alcune zone trasformate in una sorta di magazzino per montare i banchi più rapidamente - e proprio in questo caso ai fini del decoro potrebbero essere utili le strutture fisse - o picchi di degrado elevati tra una tensostruttura che cade a pezzi e la pavimentazione della piazza ormai quasi inesistente.

Un mercato che, sicuramente, dovrà cambiare per stare al passo con i tempi come già annunciato nelle scorse settimane e che ora attende la pubblicazione della gara per i lavori sulla piazza sul portale della stazione appaltante. Sempre nelle prossime settimane riprenderanno anche gli incontri con commercianti, associazioni e associazioni di categoria per concertare, per quanto possibile, il futuro dell’area tra lavori e progetti.

