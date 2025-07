CIVITAVECCHIA – «Dal Comune abbiamo ottenuto ampie rassicurazioni sul fatto che c’è intenzione di risolvere definitivamente e nel migliore dei modi le problematiche dell’area mercatale. Noi, come sempre, da parte nostra continueremo a tenere alta l’attenzione sull’argomento». È la sintesi di Vincenzo Lisi, presidente della Cna di Civitavecchia, sull’incontro tra l’amministrazione e l’associazione. Tema, il futuro del mercato di Civitavecchia.

Per il Comune erano presenti gli assessori Vincenzo D’Antò (Sviluppo e pianificazione del territorio) e Pietro Alessi (Attività produttive e lavoro). A confrontarsi con loro, oltre a Lisi, il segretario e il presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia, rispettivamente Attilio Lupidi e Alessio Gismondi.

«L’amministrazione – dice Lisi – ha confermato l’avvio dei lavori di riqualificazione di piazza Regina Margherita a settembre. Lo scopo è renderla più bella e funzionale per tutti gli operatori che ci lavorano». Non solo: la Cna è riuscita infatti a far tenere al Comune la porta aperta anche sulle prospettive future. «Stiamo iniziando a ragionare su come far compiere al mercato un salto di qualità. E l’amministrazione – continua il presidente della Cna di Civitavecchia – su questo punto è disponibile ad ascoltare le nostre proposte».

Il confronto di ieri con il Comune è servito anche in vista dell’incontro della Cna, in programma mercoledì 16, con l’associazione Amici del mercato di Civitavecchia. «In quella sede – conclude Lisi – discuteremo proprio di come migliorare l’organizzazione del mercato, condividendo con loro la nostra visione. Ma lo faremo a quattro mani: gli operatori e noi. Quello che ne uscirà, verrà poi portato all’attenzione di sindaco e giunta. Il futuro vogliamo costruirlo insieme».