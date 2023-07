CIVITAVECCHIA – «Civitavecchia Servizi Pubblici srl intende smentire quanto riportato nell’articolo “Gli operatori mercatali ormai puliscono da soli” pubblicato dal giornale telematico Civonline in data 18 luglio 2023».

Inizia così una nota della partecipata del Comune in merito all’articolo https://www.civonline.it/cronaca/mercato-gli-operatori-ormai-puliscono-da-soli-nx9acjxz in cui «si fa riferimento – proseguono – ad un post pubblicato su Facebook da un operatore mercatale che lamenta il mancato intervento degli operatori ecologici all’ingresso del mercato ittico di Piazza Regina Margherita. Una lamentela che peraltro arriva a ridosso della richiesta di un intervento straordinario, pervenuta dallo stesso commerciante, nello stesso giorno, e prontamente accolta da CSP. Sorprende poi apprendere dalle pagine del giornale che la lamentela fa seguito “a decine di foto che mostrano la sporcizia e il degrado in cui è immersa l’area del mercato storico cittadino”, quando il mercato di Piazza Regina Margherita è interessato regolarmente, ogni giorno, dalle 14 alle 16, da operazioni di pulizia e disinfezione che prevedono anche la previa interdizione al traffico per consentire agli operatori ecologici di effettuare gli interventi di pulizia in sicurezza e con maggiore efficienza. Interventi che vengono effettuati attraverso l’utilizzo di macchine spazzatrici, dotate di lancia per la pulizia di strade e marciapiedi, e una lavapavimenti acquistata di recente. Nello spirito di collaborazione che ci impone di ascoltare le richieste di operatori commerciali e cittadini in primis, alleghiamo un report fotografico relativo alle operazioni di pulizia effettuate presso il mercato ittico di Piazza Regina Margherita in data 18 luglio 2023. Report e brevi video degli interventi di pulizia che, da prassi, vengono realizzati dagli stessi operatori ecologici ed inviati successivamente ai responsabili del servizio di igiene urbana che ne esaminano i contenuti. Per amore di verità, è doveroso precisare che anche la dirigenza è sempre attenta e scrupolosa nel seguire i report che quotidianamente arrivano dal servizio, a volte anche disponendo suggerimenti per apportare migliorie al servizio. A dimostrazione che da parte dell’Azienda c’è sempre molta attenzione in quello che si fa, con uno sforzo massimo e proteso unicamente a rendere quanto più efficiente ed efficace un servizio di primaria importanza per la nostra città e per l’intera comunità, con la collaborazione di tutti».

PRECISAZIONI – Sono doverose alcune precisazioni anche da parte di chi ha scritto l’articolo dove, non si legge affatto che le pulizie al mercato non vengano svolte, anzi è stato più volte scritto negli articoli precedenti o detto dagli stessi operatori che le pulizie vengono effettuate ma che, forse, agli operatori non erano stati forniti di strumenti necessari che, a quanto dichiara la società, ora sarebbero arrivati. Nello specifico l’operatore nel video – che non è stato allegato all’articolo ma soltanto utilizzato vista la viralità dell’intervento per raccontare l’episodio – l’uomo, come è stato riportato nell’articolo, si chiedeva come mai al mercato non si potesse usare una spazzatrice per pulire strade e marciapiedi che, come dimostrano diverse foto – tutte scattate da cittadini, operatori del mercato o dai giornalisti - che allegheremo, rimangono macchiati. Ora, che gli operatori della Csp puliscano non è mai stato messo in discussione, l’unica cosa che è stata criticata dagli operatori del mercato – e riportato nell’articolo – sono le modalità che, probabilmente, andavano modificate. Per quanto riguarda le decine di foto di cui si parla nell’articolo, sono allegate o facilmente reperibili in diverse gallerie online. La speranza è che questi nuovi strumenti forniti agli operatori della Csp possano agevolare il loro lavoro andando a migliorare la loro qualità di vita e, al tempo stesso, la pulizia del mercato.

