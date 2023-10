FIUMICINO - «Gli amministratori pubblici devono fare scelte politiche importanti per la riduzione dell’inquinamento e per la decarbonizzazione e incentivare tutte le attività per rispettare i dettami dell’Agenda 2030: l’aeroporto di Fiumicino è un hub importante non solo per la Nazione, ma per tutto il mondo». Così il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, presente al 2nd Annual Congress del patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo.Non dimentichiamoci che l’aeroporto di Fiumicino – aggiunge Baccini – è tra le prime aziende nazionali: noi vogliamo compartecipare alla crescita che sta vivendo, per capire come poter integrare lo sviluppo dell’aeroporto rispettando gli spazi della città e concedendole i ristori dovuti. Siamo la porta del Giubileo e l’aeroporto – spiega – è il primo punto di arrivo per questo grande appuntamento, il quale coinvolge milioni di persone». «Abbiamo una connessione diretta con Adr. Ora bisogna creare le condizioni di ristori per la città in termini di infrastrutture e attività connesse. Quando si parla di collaborazione e crescita comune – si parla anche di sviluppo integrato di tutte le infrastrutture critiche utili al territorio, come il porto turistico e commerciale. Inoltre la valorizzazione de territorio e della cultura archeologica può contribuire allo sviluppo del turismo, per contribuire ad un far rimanere più di una notte sul territorio le persone. La mia ultima riflessione riguarda quindi le potenzialità di crescita del Comune che devono andare di pari passo con quelle di Adr, e non possono esimersi dal considerare la frontiera ecologica e di decarbonizzazione come primo punto della progettazione. Vedo la costituzione di questo ‘patto’ e della futura fondazione per la decarbonizzazione come il perno di un sano principio di sussidiarietà orizzontale» conclude Baccini.