Marina, riqualificati i bagni pubblici

Soddisfatto il consigliere comunale di Forza Italia Giancarlo Frascarelli che ha seguito la vicenda. Saranno aperti per la fine della prossima settimana in modo da poter essere usati da cittadini e turisti. L’azzurro: «Presto partirà il progetto per renderli facilmente accessibili ai disabili. Abbiamo ridato decoro all’area»