FIUMICINO - La giunta comunale di Fiumicino ha esaminato e dato il via libera all’approvazione di progetti di fattibilità tecnico-edilizia ed economica per una serie di importanti interventi di manutenzione straordinaria. Obiettivo, potenziare e migliorare le infrastrutture pubbliche nel territorio. Le operazioni riguarderanno le Tettoie EcoCentro Pesce Luna, Via della Scafa e Viale di Focene che saranno oggetto di rilevanti lavori per potenziare ed ottimizzare la pubblica illuminazione.

Anche la mobilità sostenibile è stata al centro della riunione che ha approvato un progetto di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili che mira a promuovere un uso sempre più diffuso delle biciclette, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale. « È necessario garantire che i 30 km di piste ciclabili presenti nel territorio siano mantenute e messe in sicurezza; uno dei tratti maggiormente malmessi e che rientreranno nelle priorità, è quello del Lungomare della Salute, ormai da qualche anno lasciato al degrado», sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Giovanna Onorati.

Importante anche il progetto che riguarda le operazioni di manutenzione straordinaria degli Edifici Comunali, che consentirà di affrontare in modo organico le esigenze specifiche dei diversi stabilii in uso al Comune di Fiumicino. A tal proposito è stato stretto un Accordo quadro che prevede un solo operatore economico che possa intervenire, senza sovrapposizione d’imprese, sull’intero ambito comunale.

«La conservazione e l’efficientamento delle infrastrutture pubbliche sono azioni fondamentali per garantire un ambiente urbano sicuro, funzionale e sostenibile. Con l’approvazione di queste opere, l’amministrazione dimostra la sua attenzione alle esigenze dei cittadini e l’impegno per un miglioramento continuo del territori», conclude l’assessore Giovanna Onorati.

«Interventi di manutenzione straordinaria, mirate a potenziare e migliorare le infrastrutture pubbliche nel territorio, il potenziamento e l’ottimizzazione dell’illuminazione pubblica, la manutenzione straordinaria delle piste ciclabili per garantire funzionalità ma, soprattutto migliorie prioritarie in alcuni tratti dei 30km di ciclabile, puntando ad un ambiente urbano sicuro, funzionale e sostenibile, tutto questo per continuare a dare risposte concrete lavorando in maniera attiva per la città», ha commentato consigliere Roberto Feola presidente della commissione lavori pubblici.

«La giunta – spiega Feola – ha dato il via libera all’approvazione di progetti di fattibilità, un lavoro coordinato che permetterà interventi straordinari importanti per la città. Subito dopo l’inizio del nuovo anno ricominceremo con gli appuntamenti calendarizzati che daranno modo alla commissione di portare avanti, in maniera attiva e attenta, le varie azioni dì monitoraggio nel territorio. Un plauso alla Giunta – conclude Feola – che si dimostra ancora concreta e all’assessore ai lavori pubblici Giovanna Onorati che con l’area tecnica sta portando avanti molti progetti utili per la città».