CIVITAVECCHIA – Si prospetta un autunno di lotta. Almeno stando alle promesse di Usb che denuncia la mancata sottoscrizione del contratto di servizio per gli Assistenti Educativi Culturali da parte del Comune. Il Pincio infatti «non sta rispettando gli impegni presi con tutti i sindacati a seguito dell’incontro del 16 marzo scorso - ricordano dall’Usb - in cui era stato sottoscritto il nuovo contratto di servizio per gli Aec che avrebbe permesso finalmente il superamento di annose criticità, che avrebbero trovato soluzione. Sono ormai passati 4 mesi e il Comune non ha ancora firmato l’accordo per rendere operativo il nuovo contratto che garantirebbe, tra le altre cose, il pasto a mensa agli Aec e la possibilità di lavorare anche l’estate. Diritti basilari che il Comune sta negando, nonostante gli impegni presi, che non rimarranno senza risposta e che ledono la dignità del lavoratore». Il sindacato annuncia quindi fin da ora che a settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, «se non verrà sottoscritto il contratto di servizio ci sarà una nuova stagione di lotta - hanno concluso - con scioperi e manifestazioni».

