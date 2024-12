CIVITAVECCHIA – Come era nelle previsioni, è mancato il numero legale questa mattina all’aula Pucci, con il consiglio convocato per discutere, tra l’altro, anche la delibera relativa al regolamento sull’armamento degli agenti di Polizia Locale.

la seduta, come già calendarizzato, è quindi programmata nuovamente per domani mattina, alle 9.30, in seconda convocazione.