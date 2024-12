L’Università Agraria di Tarquinia ha messo in vendita la legna secca da ardere, al prezzo di 9 euro al quintale iva inclusa. Il legname proviene da un bosco di proprietà dell’ente in località “La Roccaccia”.

Prima dell’acquisto occorre contattare l’Università Agraria al numero 0766.856016 o rivolgersi direttamente all’ufficio relazioni con il pubblico, al primo piano della sede dell’Ente in via Garibaldi 17. Una volta accertata la disponibilità della legna ed effettuato il versamento, la stessa può essere ritirata presso il Centro Aziendale in località La Roccaccia, strada provinciale 104, chilometro 9.925, in giorno e orario da concordare. Al carico e alla movimentazione della legna provvederà un dipendente dell’ente con una trattrice agricola dotata di idoneo caricatore frontale.

«Una delle attività dell’Ente è quella di mettere a profitto i beni di dominio collettivo – dichiarano il presidente dell’Università Agraria Alberto Riglietti e il consigliere delegato ai boschi Gianluca Pascucci - la legna da ardere messa in vendita è di ottima qualità e proviene dal taglio controllato di una sezione boschiva denominata Ferleta 1. Invitiamo i cittadini che hanno interesse ad acquistare la legna secca ancora disponibile – concludono Riglietti e Pascucci - a contattare gli uffici dell’Ente».