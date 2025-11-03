PHOTO
CIVITAVECHCIA – Acea Ato2 comunica che lunedì prossimo, 10 novembre, dalle ore 08:30 alle ore 18:00 si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone: Borgata Aurelia, zona la Scaglia, via Aurelia nord, zona Pantano, Sant’Agostino, zona industriale, area portuale, Punton dei Rocchi. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe a quelle citate.
Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: via Gioacchino Rossini e via Niccolò Paganini.
Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.