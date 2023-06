CERVETERI - Taglio del nastro martedì pomeriggio per il nuovo parco giochi in via Martiri delle Foibe. «Un parco - ha commentato il sindaco Elena Gubetti - completamente gratuito, accessibile, sostenibile, realizzato a costo zero per la città proprio davanti al consultorio che per l’occasione ha un vestito tutto nuovo. Un bel traguardo davvero», ha proseguito il primo cittadino che ha ricordato anche la notte del ballottaggio che ha portato alla sua vittoria alla guida della città. «Quella notte di un anno fa ci ha regalato emozioni fortissime che restano indelebili nel nostro cuore e nella nostra mente. È stato un anno intenso e spesso faticoso, di sacrificio e di lavoro per la città. Un anno che ha portato a molti buoni risultati, ma anche alla consapevolezza che c'è ancora molto da fare, che bisogna proseguire sulla strada iniziata perché la città lo merita e che bisogna difenderla da chi invece di stare dalla parte del bene comune e della città rema sempre contro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA