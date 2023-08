LADISPOLI - Pubblicato l'avviso per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l'anno scolastico 2023/2024. Possono accedere al contributo gli studenti residenti a Ladispoli che frequenteranno gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, statali e paritari, che appartengano a nuclei familiari con Isee non superiore a 15.493,71. La domanda, firmata da uno dei due genitori o da chi esercita la potestà genitoriale (o dallo studente se maggiorenne) deve essere compilata usando solo il modello scaricabile dal sito del comune. La domanda dovrà essere indirizzata al: Comune di Ladispoli – Ufficio Pubblica Istruzione – Piazza Falcone, n. 1 - 00055 Ladispoli - e trasmessa, entro e non oltre l’8/10/2023 a pena di esclusione, tramite Pec al seguente indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it o a mano al Protocollo generale dell’Ente. Per l'avviso e la modulistica si può consultare il sito dell'Ente.

