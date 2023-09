CIVITAVECCHIA – Arriva a Civitavecchia “Alert System”, l’app per essere informati in tempo reale su eventuali situazioni di criticità. Il servizio operativo, in grado di comunicare ai cittadini in completa autonomia e in totale sicurezza 24 ore su 24, è l’ampliamento del servizio comunale già attivo e uno strumento già usato da molte altre amministrazioni per trasmettere alla popolazione messaggi immediati attraverso una telefonata registrata, come può essere un’allerta meteo, la chiusura di una strada o un sottopassaggio oppure un’interruzione idrica.

«L’app è molto semplice e immediata, oltre ad essere completamente gratuita – hanno spiegato il sindaco Ernesto Tedesco ed il coordinatore dell’Unità di Crisi Valentino Arillo – invitiamo tutti i cittadini a scaricarla perché può essere molto utile per ricevere informazioni in tempo reale in caso di necessità, mentre per noi è un modo per comunicare con i cittadini diretti ed efficace».

All’interno dell’applicazione, scaricabile gratuitamente da tutti gli smartphone Apple, Android e Windows, si possono trovare anche i numeri utili del Comune, le norme di comportamento in caso di eventi critici.

Inoltre esiste anche il servizio “App non App”, per cui chiamando il numero verde 800180028 si riceverà un link per poter visualizzare l’app sul normale browser del cellulare. In questo modo anche i cellulari non compatibili possono usufruire del servizio.

Il servizio consente di ricevere notizie su eventi in atto o su possibili pericoli riguardanti la città, o singole zone, dovuti a:

•Avvisi di Protezione Civile (0766/6126126)

•Avvisi dalla Scuola (0766/6126101)

•Avvisi di Eventi e Turismo (0766/6106102)

•Avvisi dalla Polizia Locale e Viabilità ( 0766/6126103)

•Avvisi per erogazione di Servizi al Cittadino (0766/6126104)

A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO Il servizio, completamente gratuito, è rivolto a tutti coloro che vivono o lavorano nel Comune di Civitavecchia. I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. È possibile rinunciare al servizio in ogni momento, cancellandosi attraverso l’utilizzo del PIN che viene fornito al momento dell’iscrizione.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO Nel caso in cui si verifichi una situazione di pericolo, causato da un evento in atto o che potrebbe accadere, il Sindaco, per mezzo della Protezione Civile, avvisa tempestivamente i cittadini inviando:

• messaggi vocali ai cellulari di coloro che hanno provveduto ad effettuare l’iscrizione al servizio con il proprio numero di telefono;

• messaggi vocali ai numeri di rete fissa dei cittadini che hanno acconsentito alla pubblicazione “in chiaro” della propria utenza telefonica (quindi, se il numero è pubblico, per la ricezione di questi messaggi non è necessario iscriversi al servizio).

In entrambi i casi il messaggio vocale pre-registrato informa sulla tipologia dell’evento previsto o in atto e su eventuali comportamenti da adottare. La chiamata arriva dal numero di rete fissa con 0766/612………che in base a al settore d’interesse, il cittadino può registrare in rubrica il numero telefonico sopra indicato.

• notifiche a dispositivi mobili, cellulari e tablet dotati di sim telefonica, che hanno scaricato e installato l’apposita applicazione.

L’app informa ed allerta in tempo reale attraverso notifiche, ovvero messaggi, ed inoltre permette di visualizzare e ri-ascoltare i messaggi ricevuti, consente di visualizzare la mappa del territorio comunale in cui, in corso di evento, possono essere evidenziate criticità o fornite indicazioni, mette a disposizione numeri telefonici a cui fare riferimento in caso di necessità e indica i comportamenti più corretti ed utili da mettere in atto durante le emergenze.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO

ISCRIVERSI AD ALERT SYSTEM Chi ha scelto di non pubblicare il proprio numero di rete fissa negli elenchi pubblici o chi desidera ricevere gli avvisi anche su cellulari o tablet dotati di sim telefonica può iscriversi al servizio attraverso le seguenti modalità:

1) REGISTRAZIONE SU PORTALE WEB

Occorre compilare il modulo “Registrazione Alert System” attraverso il seguente link https://registrazione.alertsystem.it/civitavecchia

In questo modo è possibile ricevere gli avvisi tramite messaggi vocali.

I cittadini che utilizzano telefoni con linea fissa ed il cui numero è presente negli elenchi pubblici sono automaticamente collegati al servizio.

2) APPLICAZIONE PER DISPOSITIVI MOBILI (APP)

È possibile scaricare ed installare l’applicazione “Alert System” direttamente dagli store ufficiali dei maggiori brand di smartphone (ad esempio IOS, Android). La sola installazione dell’app non consente l’inserimento del numero di telefono nelle liste di allertamento vocale.

Intanto partirà da domani in occasione della giornata dello sport, la campagna di sensibilizzazione alla cultura di Protezione Civile e alla resilienza.