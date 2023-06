LADISPOLI - Amministrazione comunale a lavoro per l'erogazione dei contributi per le spese sostenute dalle famiglie per i centri estivi. «A differenza degli scorsi anni, con gli uffici competenti si è deciso di anticipare questa comunicazione, così da dare alle famiglie la possibilità di organizzarsi per tempo - ha spiegato il delegato alle Politiche sociali, Fiovo Bitti - L'attività dei centri estivi è fondamentale perché permette ai genitori di conciliare le esigenze di vita e di lavoro, permettendo ai bambini e alle bambine di effettuare attività culturali, sportive e ricreative. Il sistema di accreditamento adottato da qualche tempo è a garanzia degli utenti, ad iniziare dalle persone con disabilità, ma anche degli stessi gestori, chiamati a garantire la massima professionalità nel rispetto della normativa vigente».

LE DOMANDE

Possono presentaredomanda i cittadini residenti, genitori di minori di età compresa età compresa tra i 3 e i 14 anni e fino ai 21 anni per utenti diversamente abili, che hanno sostenuto le spese per iscrivere i propri figli presso centri estivi diurni, accreditati con il comune di Ladispoli, nel periodo giugno – settembre 2023. Le istanze dovranno essere presentate nel solo periodo temporale dal 28 agosto 2023 al 20 settembre 2023. La domanda di partecipazione, redatta utilizzando esclusivamente sul modulo specifico, dovrà pervenire al protocollo del Comune esclusivamente tramite posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it

