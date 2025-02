CIVITAVECCHIA – «I nidi d’infanzia Le Briccole e Il Giardino di Ginevra rappresentano il cuore di un progetto educativo che pone al centro il riconoscimento dei diritti e delle competenze di bambine e bambini, in un rapporto di condivisione con le famiglie. È su questo principio che si fondano tutte le scelte educative e organizzative dei servizi».

Inizia così una nota dell’amministrazione comunale di Civitavecchia in risposta alla richiesta di alcune mamme in merito alla continuità didattica dei piccoli alunni.

«L’obiettivo principale – prosegue – del progetto educativo è quello di rispondere alle esigenze dei più piccoli e di favorire il loro sviluppo armonico, garantendo un ambiente sereno, inclusivo e pedagogicamente avanzato. Alla luce di questi principi, l’amministrazione respinge con fermezza il racconto fuorviante e privo di fondamento pubblicato, nel quale, con toni che rasentano la diffamazione, viene descritta una realtà scolastica nella quale nessun operatore si riconosce. I nidi d’infanzia del nostro territorio sono luoghi di eccellenza, in cui il rapporto con le famiglie è basato sulla fiducia e sulla trasparenza. L’inserimento dei bambini viene curato con particolare attenzione, tenendo conto dell’importanza della gradualità nel rapporto con il personale educativo e della necessità di garantire un ambiente accogliente e rassicurante».

“Abbiamo sempre lavorato con la massima attenzione affinché nei nostri nidi venisse garantito un ambiente educativo sereno, nel rispetto dei tempi e delle esigenze di ogni bambino. L’idea di un luogo scolastico privo di continuità e attenzione è totalmente infondata e respingiamo con decisione ogni accusa in tal senso”, dichiara l’Assessore all’Istruzione Stefania Tinti. “Anche nei casi di assenze prolungate di personale, è sempre stata garantita la continuità educativa attraverso figure di riferimento adeguate, per salvaguardare il benessere dei piccoli e la tranquillità delle famiglie”.

«Siamo ben consapevoli – continuano – che, nella vita di ogni lavoratore, possano verificarsi momenti di difficoltà che richiedano un temporaneo allontanamento dall’attività professionale. Proprio per questo motivo, l’amministrazione ha sempre garantito la continuità educativa, disponendo sostituzioni tempestive e individuando figure di riferimento adeguate. Dall’analisi dell’elenco delle sostituzioni effettuate dalla società fornitrice del personale interinale si può evincere la costante attenzione riservata al benessere dei bambini e alla serenità delle famiglie. Le accuse di disattenzione, oltre a essere pretestuose – incalzano – , sono totalmente infondate e saranno contestate nelle sedi opportune».

Secondo il Pincio l’attenzione pedagogica è sempre stata una priorità per il personale educativo, che adotta specifiche strategie per favorire il benessere emotivo dei bambini, tra cui:

* una costante posizione di ascolto,

* l’interazione e la mediazione nel gioco e nelle attività educative,

* la presenza di oggetti personali da casa per creare un ambiente familiare,

* il supporto dei genitori nella fase di distacco, con un inserimento graduale e sereno.

«Invitiamo – aggiungono - chiunque voglia conoscere da vicino i nostri servizi educativi a partecipare agli Open Day che si terranno a breve, un’occasione per toccare con mano la qualità degli spazi, la professionalità del personale e l’eccellenza dell’offerta didattica e formativa. Ribadiamo con fermezza che nei nostri nidi è sempre stata garantita la continuità educativa, il rispetto degli equilibri relazionali e lo sviluppo di strategie didattiche efficaci in ambienti adeguati, con il supporto costante di professionisti del settore psicopedagogico».

