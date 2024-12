La Regione Lazio protagonista insieme ad Enit, nella Piazza Italia da questa allestita, all’ITB Berlin 2024, la fiera internazionale del turismo che si conclude oggi a Berlino.

A rappresentare il Lazio ci sono l’assessore regionale al turismo Elena Palazzo, il capogruppo di Fratelli d’Italia e membro della Commissione speciale Giubileo 2025, Daniele Sabatini, e la vicepresidente della commissione Cultura del Consiglio regionale Edy Palazzi, protagonisti nella giornata di ieri di due panel incentrati soprattutto sulla città di Viterbo e la Tuscia. Insieme a loro anche Paolo Giuntarelli, direttore del Turismo della Regione Lazio, sindaci e amministratori della provincia di Viterbo. Il primo panel è stato dedicato al Trasporto della Macchina di Santa Rosa riconosciuto nel 2013 dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità nell’ambito della rete delle macchine a spalla. Il secondo è stato invece dedicato al Giubileo 2025 e ai cammini religiosi.

«Dopo il successo avuto alla Bit di Milano il mese scorso – dice Sabatini - il Lazio torna ora protagonista in un’altra prestigiosa rassegna internazionale dedicata al turismo, dove si incontrano e si confrontano gli operatori del settore a livello globale. Sono onorato di vedere la città di Viterbo al centro dell’attenzione mondiale grazie al Trasporto della Macchina di Santa Rosa, l’evento più importante della Città dei Papi che il prossimo 3 settembre vedrà l’esordio di “Dies Natalis”, la nuova Macchina ideata dall’architetto Raffaele Ascenzi. Ringrazio per essere intervenuto il presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa Massimo Mecarini, che con straordinario impegno e grande passione porta avanti, insieme alla squadra degli eroi del 3 settembre, la tradizione del Trasporto rendendola ogni anno uno spettacolo sempre più emozionante».

Con riferimento ai cammini religiosi Sabatini ha aggiunto: «come membro della commissione Giubileo della Regione Lazio sono stato altresì onorato di poter presentare i cammini religiosi del Lazio che rappresenteranno per il nostro territorio un importante volano di sviluppo culturale e turistico durante l’anno giubilare. Un ringraziamento lo rivolgo in primo luogo ad Enit, ed in particolare al consigliere Sandro Pappalardo che è stato appena confermato nel board, e che sta portando avanti un ottimo lavoro per promuovere e valorizzare efficacemente le ricchezze che il nostro territorio è in grado di offrire e mettere in vetrina negli eventi internazionali più importanti e prestigiosi. Grazie anche al neo assessore regionale al Turismo Elena Palazzo che - ha concluso Sabatini - ha permesso la partecipazione della Regione a questo evento e per l’attenzione costante che sta riservando al vasto patrimonio turistico del Lazio».