SANTA MARINELLA – Completamento degli alloggi popolari, finanziamento di altri 47 appartamenti, incrementi di fondi per aiuti alle famiglie sono obiettivi di lavoro per l’assessore alle politiche sociali, Pierluigi D’Emilio.

Questi temi sono stati trattati dal responsabile dei servizi sociali, che ha detto chiaramente che il progetto di portare a conclusione l’acquisizione e la trasformazione in case popolari, dei 47 appartamenti presenti all’interno del residence di Via Elcetina, è una priorità di questa amministrazione.

“Ad oggi abbiamo consegnato venti appartamenti ai primi in graduatoria che da qualche giorno sono entrati nelle loro case assegnate.

Ora vogliamo cercare di risolvere il problema degli altri 47 alloggi che ancora non sono stati acquisiti dalla Regione Lazio. Gli stanziamenti ci sono ma l’assessore competente non ha ancora avviato le pratiche per acquistare quelle case e consentire ad Ater di ristrutturare gli appartamenti e poterli consegnare a coloro che stanno in graduatoria. Noi abbiamo ribadito che la vicenda rivesta un’importanza, anche sociale, di massima urgenza in quanti sono oltre 60 anni che a Santa Marinella non vengono realizzati alloggi popolari. Per questo motivo, la situazione attuale, diventa di giorno in giorno più difficile. Di fatto le condizioni di vita di coloro che attendono una casa sono critiche. Il numero dei senza tetto è in continuo crescendo e sempre più sale la protesta con azioni anche eclatanti. Siamo arrivati ad oltre 80 persone prive di un alloggio – fa sapere D’Emilio - e tra queste figurano anche alcuni nuclei familiari con bambini. Auspichiamo una veloce risoluzione della vicenda per restituire un minimo di dignità a persone ad oggi poco fortunate”. L’assessore intende rivolgere il suo pensiero ai cittadini che attendono legittimamente di ottenere una casa popolare, ricordando loro che l’attuale amministrazione comunale al contrario di quanto avvenuto in passato, aveva posto da subito tra le sue priorità la risoluzione dell’emergenza abitativa e che se ci sono stati ritardi purtroppo questi sono stai causati da cause esterne alla volontà dell’attuale maggioranza. “Infatti la speranza è che tutte le istituzioni preposte – conclude Pierluigi D’Emilio – ma in particolare la Regione, decida di impegnare fondi che già ci sono per realizzare le 47 case popolari di via Elcetina”.

