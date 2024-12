La sindaca Frontini formalizza la distribuzione delle deleghe agli assessori dopo il rimpasto che ha visto le dimissioni Vittorio Sgarbi e Silvio Franco e l’ingresso in giunta di Giancarlo Martinengo e Rosanna Giliberto.

«Si tratta di una riorganizzazione interna volta a migliorarci ancora sulle priorità di prossimità al cittadino - ha detto la sindaca - Più valore al grande tema della gestione dei rifiuti e del decoro cittadino, con un assessorato dedicato, e un’accelerazione sulla candidatura a Capitale Europea della Cultura. Sviluppo economico e turismo a gestione centralizzata, perché rappresentano la nuova priorità strategica, rispetto alla quale - rivela - mi avvarrò della preziosa collaborazione di un consigliere delegato che in questi anni si è dimostrato capace e attivo, che è il consigliere Nunzi».

Alla sindaca Frontini vanno Sviluppo economico locale; Turismo e qualità dell'offerta turistica e Via Francigena e Giubileo 2025; Personale; Trasporto macchina di santa Rosa e brand Unesco; Coordinamento rilancio del centro storico; Politiche per la sicurezza e polizia locale. Al vicesindaco Antoniozzi: Iniziative per lo sviluppo della cultura; Dialogo delle culture; Sviluppo del dossier di candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033; Gestione del sistema museale, teatrale, bibliotecario e musicale; Organizzazione grandi eventi.

A Patrizia Notaristefano: agricoltura e filiera agroalimentare del cibo- Città Universitaria e ricerca; Politiche per l’occupazione; Servizio civile; Fundraising e sponsorizzazioni; Film Commission e Città del Cinema; Gemellaggi, politiche comunitarie ed internazionali; Statistica e monitoraggio indicatori qualità della vita.

A Elena Angiani: Bilancio; Tributi; Economato; Benessere animale; Contenzioso; Società partecipate.

A Emanuele Aronne: resta la Qualità degli spazi urbani con Pianificazione urbanistica; Viabilità e mobilità sostenibile; Spazi per il benessere e le relazioni; Sportello Unico per l'Edilizia; Edilizia residenziale e pubblica; Politiche energetiche; Sport e Benessere; Accessibilità degli spazi, abbattimento delle barriere architettoniche ed accessibilità del patrimonio culturale; Coordinamento grandi opere PNRR – FESR - Giubileo.

A Stefano Floris i lavori pubblici con la Manutenzione strade e impianti; Servizi Cimiteriali; Termalismo; Progetto S. Barbara. A Katia Scardozzi il decentramento con Promozione e valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale; Partecipazione; Cura degli ex Comuni; Assistenza demografica; Politiche per l'innovazione tecnologica e digitale; Servizi Informatici; Trasporto scolastico.

A Giancarlo Martinengo Ambiente e verde pubblico con Politiche per l'ambiente e ciclo dei rifiuti; Servizi pubblici locali; Gestione del verde e dei parchi; Decoro cittadino; Patrimonio, Rapporti con le Forze Armate e Città Militare.

A Rosanna Giliberto Politiche sociali ed educazione con – Politiche per la famiglia, terza età, nuove generazioni; Inclusione e vita autonoma; Promozione del volontariato; Educazione e comunità scolastica.