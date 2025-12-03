CIVITAVECCHIA – «Questa Amministrazione intende promuovere e valorizzare l’attrattiva turistica e commerciale della Città realizzando delle tazze in ceramica da 330 ml con stampa a tema natalizio “Civitavecchia 2025” da proporre nel suddetto “Villaggio di Babbo Natale”». È la motivazione espressa nella determinazione dirigenziale 5437 del 21 novembre 2025 con cui il Comune ha impegnato 4.448,61 euro per acquistare 1.338 tazze in ceramica da 330 ml, personalizzate con stampa a tema natalizio “Civitavecchia 2025”, destinate al Villaggio di Babbo Natale in piazza della Vita. Dopo le brutte figure incassate con il Titanic, un’estate da rivedere e con un Summer festival sotto tono l’assessore Piero Alessi ci riprova con una nuova manovra di “marketing” che solleva qualche dubbio: 1338 tazze natalizie per il villaggio natalizio. Se questi sono gli indizi di quello che aspetta i cittadini per questo Natale c’è solo da sperare che il capodanno organizzato dall’assessorato all’Ambiente possa fornire qualche spunto migliore.

