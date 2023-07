CIVITAVECCHIA – Giornata eccezionale, quella di oggi, per Civitavecchia: la “Franco-Italienne 2023”, marcia in bicicletta per sensibilizzare la popolazione circa la prevenzione oncologica, fa tappa in città. L’assessore Deborah Zacchei ha accolto questa iniziativa insieme agli Uffici dei Servizi Sociali e si è attivata fin da subito affinché la manifestazione si realizzasse nel migliore dei modi, coinvolgendo la Croce Rossa-Comitato di Civitavecchia, che ha provveduto alla logistica e alla ricerca di una struttura ricettiva per la sosta cittadina di tutto il gruppo.

La carovana ciclistica arriverà in piazzale degli Eroi (presumibilmente intorno alle 17-17,30) dove, di fronte al Monumento ai Caduti, sarà allestita un’area riservata alla manifestazione con stand e materiale informativo. Invitata a partecipare anche la Asl Rm 4.

La “Franco-Italianne 2023” è organizzata dall’associazione CALM (Comme a la maison), del Servizio di Oncologia Medica dell’ospedale francese di Chateauroux-Le Blanc, con il sostegno di istituzioni, volontari, sportivi e con la presenza costante della Croce Rossa (la prima esperienza della maratona ciclistica è stata nel 2019 la “Chatillon-Solferino”, luogo storico dove appunto nacque l’organizzazione umanitaria). «I ciclisti partecipanti percorreranno inizialmente una parte del territorio francese» spiega la dottoressa Rita Carboni, medico oncologo, presidente della CALM, «per poi iniziare la randonné a Ventimiglia e, facendo tappa in quattordici città lungo la costa tirrenica, arrivare infine a Mistretta, in Sicilia». In ogni piazza «verrà lanciato un messaggio di speranza, ma soprattutto si farà sensibilizzazione sul ruolo fondamentale dello screening oncologico nella prevenzione del cancro e l’importanza dello sport in ambito oncologico».

La “Franco-Italienne 2023” ha il sostegno di “Ligue national contre le cancer”, Région Centre Val de Loire, Département de l’Indre, Chateauroux Métropole, Croce Rossa italiana e francese, Lilt, Regine Sicilia, Provincia di Messina e dei Comuni dove la manifestazione farà tappa, compreso ovviamente quello di Civitavecchia.

A tal proposito, il Servizio 6 di Polizia Locale istituirà un’area riservata per la sosta dei veicoli partecipanti all’evento in piazzale degli Eroi, di fronte al Monumento ai Caduti.