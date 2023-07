ALLUMIERE - Domani 7 luglio, a partire dalle ore 18, l'amministrazione comunale incontrerà i residenti della frazione La Bianca per parlare di compostaggio di comunità, come funziona e cosa cambia. All'incontro parteciperanno e relazioneranno il sindaco Luigi Landi, il delegato alle Politiche Ambientali Carlo Cammilletti e l'assessore Romina Scocco.

"Si tratta di - spiega il delegato alle Politiche Ambientali Carlo Cammilletti - una campagna informativa sul corretto conferimento dei rifiuti del porta porta, in particolar modo per la tipologia di rifiuto organico, la frazione La frazione di La Bianca sarà la prima a partire per poter trasformare, grazie alla compostiera di comunità che a breve verrà messa in funzione, il rifiuto in risorsa, cioè compost, che potrà essere utilizzato dai residenti per il giardinaggio e l'agricoltura". Il delegato alle Politiche Ambientali Carlo Cammilletti, conclude: "Stiamo lavorando per poter eseguire l'avvio della compostira di comunità il prima possibile, abbiamo già eseguito il collaudo definitivo, ci sono alcuni accorgimenti tecnici da completare, a breve speriamo di partire".