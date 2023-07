CIVITAVECCHIA – «Un ottimo risultato ed un’ottima notizia la sentenza del Tar del Lazio che ha di fatto travolto l’esito della conferenza dei servizi della Regione Lazio del 2019 che aveva escluso il comune di Tarquinia».

È soddisfatto l’assessore all’Ambiente Manuel Magliani all’indomani della pronuncia del Tar in merito all’impianto di Itticoltura al largo della Frasca. «Ricordo le riunioni con il sindaco Giulivi presso il comune di Tarquinia - ha sottolineato Magliani - e la grande tenacia nel tenere ferma una posizione facendo squadra nell’interesse della tutela delle nostre coste. La sentenza era stata preceduta da un’altra pronuncia del Tar del Lazio in cui Adsp e Comune di Civitavecchia avevano difeso il diniego espresso dal comitato di gestione alle modifiche sostanziali del porticciolo che risultava elemento essenziale del progetto. Di fatto oggi possiamo dire che il pericolo è scongiurato grazie alla sinergia fra i comuni di Civitavecchia, Tarquinia ed Adsp». Adesso, secondo l’assessore all’Ambiente, l’obiettivo resta uno: quello di discutere «della conversione dell’area dell’itticoltura a terra - ha concluso - per nuove e sostenibili prospettive di sviluppo».

