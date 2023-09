CIVITAVECCHIA – Un momento emozionante, soprattutto per papà Nazzareno e la sorella Daniela, che ieri pomeriggio hanno visto intitolare la nuova sala multimediale di Civitavecchia Servizi Pubblici alla cara Marianna Piermarini, da poco scomparsa, ex dipendente proprio della municipalizzata. «Il lavoro è sempre stata la sua unica soddisfazione – ha ricordato il papà Nazareno non senza commozione – e Marianna continuerà ad essere qui». A tagliare il nastro il presidente di Csp Fabrizio Lungarini ed il sindaco Ernesto Tedesco, alla presenza di autorità, esponenti politici, dipendenti e familiari, ex dipendenti e associazioni cittadine: tutti a Villa Albani per un pomeriggio di ricordo e di festeggiamenti, in occasione dei sei anni della società.

«Abbiamo voluto dedicare a Marianna quest’aula – ha spiegato Lungarini – quale atto di riconoscenza per una dipendente che seppe, nel racconto della sua esistenza, seppur dolorosa per la sua malattia, apprezzare la vita sacrificandosi per il lavoro anche quando il suo corpo non le ha più permesso di muoversi alla velocità del suo impegno». La sala multimediale, dotata di dieci postazioni pc e schermo video per lo svolgimento di attività lavorative legate soprattutto ai corsi di formazione aziendale – grazie al contributo di partner come Umana Forma srl, che ha permesso di avviare la fase esecutiva dotando la sala di apparecchiature tecnologiche ed informatiche per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento – ha lo scopo di essere anche uno spazio di aggregazione tra dipendenti coinvolti, dove poter leggere, studiare, partecipare a laboratori ed iniziative culturali, nell’ottica del dialogo e del confronto, oltre ad essere messa a disposizione della città tutta.

Nel corso del pomeriggio il vescovo Gianrico Ruzza ha celebrati la Santa Messa in suffragio dei lavoratori scomparsi prematuramente. A seguire, dopo i saluti istituzionali, l’azienda ha consegnato riconoscimenti a cittadini ed operatori commerciali che meglio si sono distinti nel corretto conferimento della raccolta differenziata, premiando i più virtuosi con il premio “Ottimo Conferimento”. Questi i riconoscimenti:

SCUOLE

Istituto Santa Sofia

Istituto Comprensivo Civitavecchia 2

RISTORATORI

Ristorante CIBUS di Piazza Calamatta

Ristorante SORA MARIA DI Lungoporto Gramsci

Ristorante IL MAGNIFICO di Via Zara

Ristorante ACQUA SALATA di Piazza Saffi

Ristorante LO STUZZICHINO

CONDOMINI

Capocondomini Studio Orlando per i condomini di Via Mameli 14 e Via dell’Orto di Santa Maria 1/A

Riconoscimenti anche a personalità cittadine operanti in ambito culturale, sociale ed imprenditoriale per la collaborazione a progetti, tra i quali la Comunità di Sant’Egidio per gli “Orti Solidali” ed il “Giardino dei Giusti” di Villa Albani, nella persona del presidente Massimo Magnano e la professoressa Antonella Maucioni; il presidente ed il direttore tecnico della società Technobus Industries, Paolo Marini e Maurizio Pica, per il comodato d’uso dei Bus elettrici consegnati a Csp; in rappresentanza della società Umana SpA , l’amministratore delegato Giuseppe Venier e la Responsabile Area Specialistica Pubblica ​ Amministrazione Serena Della Valle; l’Istituto Stendhal Ipseoa “Lucio Capannari” e Ite “Guido Baccelli”, nelle persone del professor Mauro Adamo, della dirigente scolastica, professoressa Maria Federici e della Professoressa Erika Lalli, per la collaborazione con gli studenti operanti all’interno del Punto Informativo Turistico di Viale Garibaldi; Stefano De Paolis responsabile della “Tenuta Gattopuzzo” e rappresentanti dell’associazione culturale “Il Timone”.

La presentazione dell’evento è stata affidata a Manola Camilletti.