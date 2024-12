CIVITAVECCHIA – A seguito di numerose segnalazioni che sono state inviate al Comune da parte dei residenti, l'assessore all'Ambiente Stefano Giannini, ha dato mandato agli uffici di effettuare i dovuti controlli sulle alberature di viale Guido Baccelli e la relativa disinfestazione.

Si svolgerà quindi un intervento straordinario di disinfestazione e l'area interessata sarà quella di viale Guido Baccelli, da via delle Quattro Porte a largo Monsignore Giacomo D'Ardia, dalle ore 05,00 alle ore 06,00 di martedì 27 agosto. I residenti sono invitati a tenere porte e finestre chiuse durante il periodo delle operazioni. evitare di transitare nelle aree trattate durante le operazioni, non lasciare all'esterno alimenti, indumenti e bucato durante le operazioni e custodire all'interno gli animali domestici per tutto il periodo delle operazioni.

