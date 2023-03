Amministrazione

Installazioni esterne e dehors: tutto da rifare

Per Tedesco e De Paolis l'attuale regolamento varato dai Cinque Stelle non risolve i problemi, ma anzi lascia spazio ad interpretazioni che complicano la questione. Subito un dialogo con la Soprintendenza per definire ogni aspetto. Riscontrate difformità ai progetti in tutti e dieci i locali controllati al Ghetto