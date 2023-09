CIVITAVECHCIA – È giunto ormai alle battute conclusive il progetto “Innesti”, realizzato con fondi comunali e regionali: il 26 e 27 settembre è in programma una due giorni dedicata all’inaugurazione delle opere realizzate dagli artisti e dai giovani che hanno partecipato ai loro workshop. In programma due festosi eventi aperti al pubblico nel tardo pomeriggio, al Giardino dei Giusti a Villa Albani e al Centro di Aggregazione Giovanile, con una mattinata di approfondimento sulla street art dedicata alle classi del Liceo Artistico di Civitavecchia.

Il 26 settembre, dalle 17, l’appuntamento è al Giardino dei Giusti a Villa Albani, con l’evento/inaugurazione dell’opera di Maximiliano Chimuris e dell’opera collettiva dei giovani partecipanti al workshop. Interverranno gli artisti, l’esperto della materia Luca Borriello, i responsabili della Comunità S.Egidio, l’assessore alle Politiche Giovanili Deborah Zacchei e il sindaco Ernesto Tedesco, con la moderazione del direttore artistico di Innesti. Chiude l’evento lo spettacolo della compagnia teatrale Quint&ssenza curato dalla Comunità S.Egidio.

Doppio appuntamento il giorno successivo. La mattina dalle 10 alle 12.30 è in programma all’aula Pucci “Creatività urbana: graffiti writing, street art, nuovo muralismo” lezione di Luca Borriello, direttore di Inward, dedicata agli interessati e alle classi del Liceo Artistico di Civitavecchia. La lezione illustrerà il fenomeno della creatività urbana, considerato composto, per tratti comuni, dalle culture visive del graffiti writing, della street art e del nuovo muralismo. Attraverso la visione di un repertorio fotografico, lo scopo sarà di introdurre gli studenti alle storie, ai protagonisti, alle forme, alle tecniche e alle motivazioni di queste pratiche oramai sempre più diffuse sul panorama urbano internazionale.

Alle 17 ci si sposta al Centro di Aggregazione Giovanile – sotto il Palazzo della Nona – per l’evento/inaugurazione delle opere di Liam Becher, Daniel Airi e dell’opera collettiva dei giovani partecipanti al workshop. Interverranno gli artisti, l’esperto della materia Luca Borriello, i responsabili del CAG, l’Assessore alle Politiche Giovanili Deborah Zacchei e il Sindaco Ernesto Tedesco, con la moderazione del direttore artistico di Innesti. A seguire brindisi e visione delle opere. Chiude l’evento un DJ set a cura del CAG.