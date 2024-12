CERVETERI - «Dopo aver ultimato i lavori di rifacimento di piazza dei Tarquini, luogo di aggregazione per tantissime persone della nostra città, con questo finanziamento disponiamo ora delle risorse necessarie per proseguire nel progetto che abbiamo di rifacimento del centro storico di Cerveteri, in modo da renderlo sempre più vivibile e appetibile come luogo di ritrovo e svago». L'assessore ai Lavori pubblici, Matteo Luchetti, commenta l'arrivo di 138mila euro dalla Regione Lazio per il restyling degli arredi del centro storico (sotto l'intervista video al sindaco Gubetti dove illustra il progetto).

E proprio con i soldi stanziati dalla Pisana l'amministrazione procederà all'installazione degli arredi in piazza Tarquini.

Soddisfatta del finanziamento anche l'assessore alla sostenibilità ambientale, Francesca Appetiti: «Si tratta di un contributo straordinario che premia il grande lavoro di progettazione portato avanti in questi mesi per dare una nuova immagine del nostro centro storico. Panchine nuove, fioriere e barriere parapedonali: insomma - ha concluso Appetiti - tutto quanto possa servire per donare un volto fresco e moderno alla parte più attrattiva della nostra città».

Un progetto che come spiegato a News&Coffee dal sindaco Elena Gubetti, l’amministrazione auspica di poter portare anche nelle frazioni come ad esempio al Sasso, a Ceri (già attenzionata, peraltro, dal Comune e dal Ministero della Cultura e dalla Soprintendenza in vista del Giubileo 2025) e nella frazione di Borgo San Martino.

