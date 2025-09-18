CIVITAVECCHIA – Approda oggi in consiglio comunale il nuovo regolamento della mensa scolastica, un passaggio atteso dalle famiglie che da mesi chiedono soluzioni concrete al caro refezione. Dopo un anno segnato da proteste, raccolte firme e persino l’ipotesi di ricorsi, i genitori guardano con attenzione a quello che potrà emergere dal dibattito in aula Pucci.

L’inizio dell’anno è stato infatti segnato da voci circa l’assenza di sconti per i secondi figli e costi giudicati ancora troppo elevati. «Con l’inizio della scuola ci ritroviamo gli stessi problemi dello scorso anno – sottolineano alcune famiglie – cosa è stato fatto in questi mesi? L’amministrazione ha previsto misure per alleggerire la spesa o rischiamo di nuovo di dover rinunciare al servizio?». Lo scorso anno, infatti, non pochi genitori optarono per il pasto da casa, scelta che creò difficoltà organizzative agli istituti.

La parola passa ora alla politica, chiamata a dare un segnale forte.