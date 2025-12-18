CIVITAVECCHIA – È stato formalmente disposto l’avvio dell’intervento di ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica lungo la Strada Provinciale 1/b Bagni di Sant’Agostino, nel territorio del Comune di Civitavecchia.

«L’intervento – come spiegano dall’amministrazione comunale - prevede l’installazione di nuove armature stradali a Led e rientra nella programmazione degli interventi di manutenzione della viabilità provinciale per l’anno 2025».

Con apposita determinazione dirigenziale, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha approvato il progetto esecutivo e disposto l’affidamento dei lavori, per un importo complessivo di 172.633,82 euro, comprensivo di IVA e somme a disposizione. I lavori consentiranno di migliorare in modo significativo la sicurezza stradale, la visibilità e l’efficienza energetica di un tratto viario particolarmente frequentato, anche in relazione alla presenza delle strutture balneari e turistiche dell’area.

«Ringrazio la Città Metropolitana di Roma Capitale per questo intervento concreto, che risponde a un’esigenza reale di sicurezza e decoro. La collaborazione istituzionale tra enti – ha commentato soddisfatto il sindaco Marco Piendibene – è fondamentale per garantire infrastrutture più sicure, moderne ed efficienti, soprattutto su assi viari strategici come quello dei Bagni di Sant’Agostino. L’Amministrazione comunale seguirà con attenzione le fasi di avvio e realizzazione dell’intervento, che rappresenta un passo importante nella valorizzazione e nella messa in sicurezza della rete viaria a servizio della città e del suo litorale».