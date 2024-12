CIVITAVECCHIA – Il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, ha incontrato ieri gli inquilini delle palazzine Ater di via XVI Settembre e di viale Guido Baccelli, esprimendo la piena vicinanza dell’amministrazione comunale alle famiglie coinvolte, sottolineando l’impegno costante a sostenerle in una situazione ormai insostenibile, ripercorrendo insieme a loro le fasi che hanno condotto all’attuale stato di disagio.

«Ater aveva deciso di perseguire la demolizione e ricostruzione delle palazzine di via 16 Settembre – hanno ricordato dal Comune - tale decisione fu presa sulla base di valutazioni tecniche, che ritenevano gli edifici troppo obsoleti per poter essere ristrutturati. Per facilitare l’intervento, si era scelto di utilizzare una procedura semplificata, ossia il “permesso a costruire convenzionato”, accompagnato dalla stipula di una convenzione tra Comune e Ater per regolare i rapporti tra le parti. Il progetto prevedeva l’uso di fondi PNRR per un totale di 6,4 milioni di euro, puntando a garantire nuove abitazioni sicure e moderne. Tuttavia, il mancato rispetto delle tempistiche previste per accedere ai fondi Pnrr ha portato alla perdita dei finanziamenti, come confermato dallo stesso Commissario Straordinario di Ater Civitavecchia, Fasoli. Ciò ha reso impossibile procedere con il piano di demolizione e ricostruzione, lasciando le famiglie in una situazione di grave incertezza. Molti inquilini avevano espresso fin dall’inizio delle perplessità sulla scelta della demolizione, preferendo la ristrutturazione degli edifici; tuttavia, Ater aveva considerato tale intervento impraticabile a causa delle condizioni strutturali dei fabbricati. Durante la campagna elettorale più recente, le proteste delle famiglie, stanche di una situazione che non ha visto miglioramenti, si sono intensificate. L’attuale amministrazione, fin dal suo insediamento, ha scelto di schierarsi dalla parte dei cittadini, cercando di sbloccare la situazione e garantire una soluzione dignitosa per tutte le famiglie coinvolte».

Attualmente, secondo l’amministrazione, la ristrutturazione degli immobili rimane l’unica opzione praticabile. «Vista l’impossibilità di un’interlocuzione diretta e risolutiva con Ater», il sindaco Marco Piendibene ha deciso di approfittare dell’incontro già programmato con il Presidente Rocca, previsto per lunedì, per portare nuovamente questa situazione all’attenzione dell’ente regionale. Durante l’incontro si discuterà anche delle condizioni degli inquilini delle case Ater di viale Guido Baccelli, che si trovano ad affrontare problematiche similari. «Non possiamo permettere che siano le famiglie a pagare per ritardi e mancanze che non dipendono da loro – ha tuonato Piendibene - è compito delle istituzioni garantire il diritto a un’abitazione sicura e dignitosa. L’amministrazione comunale ritiene che Ater debba assumersi la responsabilità di risolvere una situazione che si trascina ormai da troppo tempo. Rinnovo l’impegno e la vicinanza alle famiglie coinvolte, sottolineando che il Comune di Civitavecchia sarà sempre al loro fianco, per garantire che non subiscano ulteriori disagi a causa di decisioni e ritardi che non dipendono da loro».