Semaforo dell’intersezione tra viale Raniero Capocci, sottopassaggio di via Vicenza e via Fratelli Rosselli: molti utenti della strada e pedoni sollevano critiche.

Da anni viene segnalata la pericolosità di questo semaforo che, da quando è stato realizzato, permette contemporaneamente il passaggio di pedoni e auto.

Tante le persone investite e, alcune, anche con gravi conseguenze.

La Provincia aveva già portato all’attenzione delle autorità competenti questa situazione ma, a oggi, nulla è cambiato.

Cambiano le amministrazioni comunali ma la pericolosità di questo incrocio, gestito con un semaforo verde sia per i pedoni che per le auto, non viene presa in considerazione con qualche accorgimento.

Oltre a ciò alcuni lettori segnalano il fatto che, dalle 23 alle 6 di mattina, questo semaforo diventa improvvisamente giallo lampeggiante fisso proprio quando le auto, di notte, sfrecciano più indisturbate.

«Non sarebbe il caso di mantenere il semaforo in funzione regolarmente - dice un esercente della zona - proprio quando i pedoni , di notte, sono a rischio nell’attraversamento sulle strisce? Di notte le auto corrono quasi senza controllo e, senza il rosso, molti concepiscono il giallo come un verde. Ho visto tante sere pedoni quasi presi sotto. È davvero molto pericoloso».

Su questo punto di Viterbo, che di recente è stato al centro delle cronache solo per la vicenda del parco Melvin Jones risistemato e attaccato dai cinghiali, la richiesta è l’interessamento dell’assessore competente per porre in sicurezza il tratto e lasciare il semaforo attivo con rosso e verde anche di notte.

«Non porre la giusta attenzione a questo fatto - rimarcano alcuni cittadini - significa non considerare che questa situazione mette a rischio l’incolumità di tanto pedoni di giorno, essendoci nei paraggi uffici e corso Italia, quanto di notte per l’assenza del rosso».