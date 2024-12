CIVITAVECCHIA – «In questo momento di difficoltà per il commercio cittadino, siamo pienamente consapevoli delle sfide che molti operatori stanno affrontando. Per questo motivo, abbiamo deciso di offrire a tutti l’opportunità di regolarizzare la propria posizione durante il processo di rinnovo delle concessioni, evitando così qualsiasi rischio di revoca».

Lo ha sottolineato l’assessore al Commercio Enzo D’Antò, sottolineando l’importanza della delibera di Giunta Comunale n. 142 del 26 luglio 2024, con la quale l’amministrazione ha deciso di rinnovare le licenze per il commercio su aree pubbliche, prorogandone la scadenza al 31 dicembre 2032, come previsto dall’art. 181 comma 4-bis del D.L. n.34/2020, salvo rinuncia o mancata conformità ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

«Capisco che molte attività abbiano attraversato periodi di morosità a causa della crisi economica – ha spiegato – proprio per questo, dal momento della ricezione dell'avviso, gli operatori avranno la possibilità di recarsi presso gli uffici competenti per mettersi in regola, anche attraverso l’adozione di un piano di rientro. Questo strumento permetterà a tutti di mantenere la propria concessione fino al 2032, garantendo così una maggiore stabilità e continuità lavorativa. Come Amministrazione, siamo qui per supportarvi in ogni passo, pronti a offrirvi tutto l’aiuto necessario affinché possiate affrontare queste difficoltà con serenità, rispettando al contempo le normative vigenti».

D’Antò ha quindi parlato di un lavoro, quello che sta portando avanti l’amministrazione, «cruciale non solo per il rinnovo delle licenze – ha aggiunto – ma anche per pianificare al meglio la fase di riqualificazione del mercato. Questo processo richiederà un grande impegno da parte di tutti noi, sia dal punto di vista economico che commerciale. Inoltre, durante le operazioni di delocalizzazione per l’apertura del cantiere, collaboreremo strettamente con voi per trovare le soluzioni più condivise e vantaggiose possibili. Siamo fiduciosi nella vostra collaborazione e desideriamo rassicurarvi che i nostri uffici predisporranno tutto il necessario affinché, dal momento della ricezione della lettera e per i successivi 30 giorni, il processo di rinnovo avvenga nel modo più agevole e trasparente possibile».

E conclude rivolgendosi direttamente ai commercianti. «Grazie per il vostro impegno e la vostra comprensione. Insieme – ha concluso - possiamo superare questa fase e costruire un futuro più solido e prospero per il nostro commercio cittadino».