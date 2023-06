CIVITAVECCHIA – Una data per abbracciare uno dei monumenti simbolo della città, con l’opportunità straordinaria di conoscerlo più da vicino. È quella Giornata della Marina 2023, che cade venerdì 9 giugno.

Per effetto della decisione della Marina Militare (Comando zona dei Fari e dei segnalamenti marittimi di Napoli), è previsto l’Open Day del Faro di Civitavecchia, nell’arco mattinale dalle ore 9.30 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.

«È un piacere poter rendere la cittadinanza partecipe di questa inconsueta occasione di entrare al Faro di Civitavecchia», commenta il vicesindaco Manuel Magliani, che ha la delega a demanio marittimo e beni culturali.

«Chiaramente – prosegue – prevedo che tale opportunità sarà colta non solo dagli appassionati, ma anche da giovanissimi e famiglie, che invito ad organizzarsi fin da ora per conoscere da dentro questo simbolo così caratteristico della nostra città, anche nella sua storia per certi versi sorprendente».

