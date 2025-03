CIVITAVECCHIA – Sospensione e riapertura termini dell’Avviso Pubblico per l’acquisto di un immobile da destinare a sede del Centro per l’Impiego della Regione Lazio – sede di Civitavecchia.

Il Comune di Civitavecchia informa infatti che, con Determinazione Dirigenziale n. 1434 del 26 marzo 2025, è stato approvato l’Avviso di sospensione e riapertura termini dell’Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’acquisto di un immobile da destinare a sede del Centro per l’Impiego della Regione Lazio – sede di Civitavecchia.

La procedura, già avviata con D.D. n. 570 del 6 febbraio 2025, è stata sospesa e contestualmente riaperta a seguito della comunicazione, da parte della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Impiego della Regione Lazio, di una richiesta di variazione della dotazione finanziaria, che porta il contributo complessivo da euro 247.500,00 a euro 1.500.000,00 (IVA compresa).

L’Amministrazione comunale, in qualità di soggetto attuatore delegato, ha pertanto deciso di riaprire i termini dell’indagine esplorativa al fine di ampliare la platea delle proposte immobiliari e favorire l’individuazione di una sede che risponda pienamente alle esigenze logistiche e funzionali del nuovo Centro per l’Impiego, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e trasparenza.

I soggetti interessati potranno presentare la propria proposta entro le ore 12.00 del 15 aprile 2025. Si precisa che le domande già presentate in precedenza saranno comunque valutate dalla Commissione, con possibilità per i proponenti di integrare o riformulare la propria offerta in base ai nuovi termini dell’avviso.