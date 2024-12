LADISPOLI - Mentre a Cerveteri il consiglio comunale dei giovani è finalmente realtà con i ragazzi già pronti a mettersi all'opera, a Ladispoli bisognerà aspettare ancora. Nonostante i vari incontri che si erano susseguiti lo scorso anno tra amministrazione e ragazzi, il progetto non è ancora decollato. Tutto rinviato a dopo l'estate come spiegato dal consigliere delegato alle Politiche giovanili di Ladispol, Riccardo Rosolino per il quale la "colpa" sarebbe da attribuire anche al «poco interesse» e alla «poca partecipazione da parte dei ragazzi di Ladispoli» agli incontri organizzati. «Dobbiamo valutare quanto la cosa sia sentita nella nostra città. Uno strumento così importante merita una partecipazione massiccia, che ad oggi, non c’è stata», ha detto Rosolino che così sposta l'attenzione su altre iniziative, a suo dire, pensate per i ragazzi come «l’area fitness a cielo aperto, un’estate che vede diversi appuntamenti rivolti ai ragazzi, tipo Clementino, Clara, Ludwig, il Festival Caraibico e la fiera del fumetto». Insomma, la città balneare può vantare «di avere il calendario più giovanile di tutto il comprensorio». E così, mentre il progetto del consiglio comunale dei giovani rimane al momento fermo al palo, Rosolino rilancia con un «polo di aggregazione giovanile» che si starebbe cercando di realizzare insieme all'assessore alla Cultura, Margherita Frappa. E anche in questo caso i dubbi nel portare a termine il progetto sono tutti concentrati sull'interesse reale che i giovani avrebbero per la sua realizzazione: «Per noi, un polo del genere deve essere uno spazio a disposizione di tutti, uno spazio di confronto, di formazione, di aggregazione a servizio di ragazzi e associazioni. Dobbiamo essere sicuri di impiegare energie e risorse nei progetti che piacciono a tutti, non a cose che vogliono in pochi». Anche in questo caso tutto rimandato a settembre quando sarà «organizzato un incontro aperto a tutti per confrontarsi sulle #volontà dei giovani ladispolani. Data e luogo saranno comunicate per tempo così da dare ad ognuno il tempo di organizzarsi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA