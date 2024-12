CIVITAVECCHIA – Il Comune di Civitavecchia parteciperà all’avviso pubblico per la selezione di progetti per l’istituzione e il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere promosso dall’Unar.

«Questa amministrazione – ha spiegato la consigliera comunale di Avs Valentina Di Gennaro – ha intenzione di giocare un ruolo importante nella prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza nei confronti delle persone LGBTQIA+, in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza. La finalità che si intende perseguire è quella di fornire una tutela concreta alla comunità LGBTQIA+ vittima di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere. L’obiettivo è, inoltre, quello di creare reti territoriali in grado di dare risposte concrete e articolate ai bisogni delle persone anche con il coinvolgimento dei vari soggetti istituzionali e della società civile. Nei primi giorni di settembre sarà mia premura convocare tutti i soggetti che potrebbero giocare un ruolo importante nella definizione del progetto da presentare per il bando».