LADISPOLI - L’amministrazione comunale incontra l’ex ambasciatore di Albania presso la Santa Sede, l’onorevole Zef Bushati, che da alcuni anni ha scelto di vivere nella città balneare. A promuovere l’incontro, il consigliere comunale Stefano Fierli.

«Si è trattato di un incontro molto proficuo – ha spiegato il sindaco Alessandro Grando – che ci ha permesso di gettare le basi sia per un futuro gemellaggio tra Ladispoli e l'Albania che per una collaborazione in campo imprenditoriale». Durante l'incontro c'è stato uno scambio di doni e, in particolare, Zef Bushati ha conferito al sindaco Grando e al consigliere Fierli la nomina di membro onorario della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Giovanni Francesco Albani.