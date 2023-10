CERVETERI - Il capolinea dei bus resterà a viale Manzoni. A dirlo, a News&Coffee, è stato proprio il sindaco Elena Gubetti. Lo spostamento era stato effettuato a fine maggio, in vista degli appuntamenti estivi che si sarebbero svolti in piazza. Scadenza: il 30 settembre. Ma ad oggi, come spiegato proprio dal primo cittadino, «non c'è l'idea di riportarlo in piazza». «Stiamo cercando di capire come migliorare ulteriormente il servizio per l'utenza - ha proseguito ancora Gubetti - però sembra che l'idea abbia funzionato in questi mesi. C'è stato un primo momento di disagio e di difficoltà per gli utenti che dovevano modificare le loro abitudini», ammette Gubetti che però è certa che il capolinea in viale Manzoni possa essere la soluzione giusta. «Vanno fatti degli adattamenti, l'installazione di paline e pensiline, aggiungere qualche panchina in più», ha proseguito, puntando i riflettori anche su piazza Aldo Moro. La presenza di più autobus contemporaneamente causava «problemi» che ora «sono spariti». «Il nostro obiettivo era rendere più fruibile la piazza che è un luogo veramente bello. Ora che non ci sono più gli autobus a coprire la scalinata di piazza Santa Maria e le mura medievali, si può godere di una bella vista della piazza che a volte, con gli autobus lì presenti, non veniva notata». In pratica l'idea dell'amministrazione è solo una: «Creare un vero e proprio capolinea ma mantenendolo fuori dalla piazza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA