CIVITAVECCHIA – La società E-distribuzione SpA comunica che domani, venerdì 11 luglio dalle 8:30 alle 15 in località Tarciano a Grotte di Castro (VT) e nei giorni 15 e 18 luglio dalle 8.30 alle 16.30 in località San Savino a Tuscania (VT), sospenderà la fornitura di energia elettrica. Pertanto, in tale data, si potranno verificare abbassamenti di pressione e/o mancanza d'acqua alle utenze alimentate dal suddetto impianto nelle zone nord del Comune di Civitavecchia. Si comunica, inoltre, che il personale consortile sarà presente in loco per effettuare, nel minor tempo possibile, le manovre di rilancio. Il disservizio temporaneo in oggetto non influirà sulla fornitura idrica della Società Talete Spa.