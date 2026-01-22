CIVITAVECCHIA – Hub formativo dei porti di Roma e del Lazio, il Comune di Civitavecchia al tavolo dell’Autorità di Sistema Portuale: prosegue e si rafforza il percorso di orientamento alle professioni del mare.

Il comune di Civitavecchia ha partecipato al tavolo tecnico promosso dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, avviato per mettere in rete istituzioni, imprese, compagnie armatoriali e sistema ITS con l’obiettivo di costruire un Hub Formativo dedicato al sistema portuale del Lazio.

L’incontro ha rappresentato un passaggio importante per affrontare, in modo strutturato e condiviso, il tema delle competenze e del reperimento di personale qualificato nei settori della portualità, della crocieristica e della blue economy. Un lavoro che mira a ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, rafforzare l’offerta di figure specialistiche e certificate e rendere più efficiente, continuativa e aggiornata la formazione in base ai reali fabbisogni del mercato.

L’amministrazione comunale «accoglie – spiegano dal Pincio – con grande favore l’iniziativa dell’Autorità portuale e ribadisce la piena disponibilità a contribuire alla costruzione del modello, valorizzando anche l’esperienza già avviata sul territorio con il percorso di orientamento alle professioni del mare realizzato insieme agli istituti superiori e alla formazione professionale, in collaborazione con le compagnie e gli operatori del porto. Un percorso che prosegue e che, proprio grazie al coordinamento avviato dall’AdSP, potrà essere ulteriormente consolidato e messo a sistema».

L’assessore al Lavoro Piero Alessi ha commentato: «È stato un incontro molto positivo e ringrazio il presidente Raffaele Latrofa e l’Autorità di sistema portuale per aver promosso un confronto serio e operativo su un tema decisivo come quello delle competenze. Civitavecchia è già impegnata da tempo su questo fronte con un percorso concreto di orientamento alle professioni del mare, costruito insieme alle scuole, alla formazione professionale e agli operatori del settore. Oggi quel lavoro può crescere ancora, integrandosi in una visione più ampia che metta in rete il sistema portuale laziale. Il nostro obiettivo resta chiaro: offrire ai giovani opportunità reali e costruire, con tutti i partner, una filiera formativa capace di rispondere alle esigenze del porto e delle imprese».

Il comune di Civitavecchia conferma quindi la volontà di dare continuità al percorso già avviato e di contribuire ai prossimi passaggi del tavolo tecnico, affinché la città sia parte attiva della costruzione dell’Hub e della definizione di strumenti, spazi e collaborazioni utili a rendere il Lazio un laboratorio di formazione portuale innovativa e replicabile.

