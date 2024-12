CIVITAVECCHIA – Avanti tutta sul progetto di Housing first a via Giusti. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione e il coinvolgimento di enti del terzo settore che intendano collaborare con il distretto socio-sanitario ambito territoriale Rm 4.1 per la co-progettazione, la realizzazione e la gestione del servizio di supporto all’abitare per il progetto di Housing first in favore di persone in condizione di povertà estrema nell’ambito dei fondi Pnrr. Come si ricorderà, infatti, proprio nello stabile di via Giusti è prevista la realizzazione di alcuni interventi specifici come la Stazione di posta, un centro e, appunto, l’housing first. L’obiettivo era quello di creare un centro multiservizi.

Come si legge nell’avviso «il progetto prevede la ristrutturazione di 2 appartamenti di proprietà comunale, con l’eventualità di un terzo appartamento, destinando gli stessi ad alloggi per persone che vivono in condizioni di marginalità estrema, secondo la logica dell’Housing temporaneo, che vede nella casa il punto di partenza per progetti di vita che consentano un reinserimento sociale ed economico delle persone in stato di grave deprivazione».

La finalità della co-progettazione è di garantire la realizzazione della “Assistenza alloggiativa temporanea” e dello “Sviluppo di un sistema di presa in carico che attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità”. Saranno selezionate di persone che si trovano in condizioni di marginalità estrema a cui saranno concessi gli alloggi per un periodo di almeno 6 mesi, durante il quale verranno prese in carico dai servizi e saranno accompagnate nella costruzione o ricostruzione di un percorso di vita e nello sviluppo di competenze personali e professionali che consentano una piena reintegrazione in società. Per partecipare alla co-progettazione è necessario poter garantire un assistente sociale; un educatore professionale, un operatore sociale, uno psicologo, un operatore socio-sanitario e un mediatore culturale.

La co-progettazione durerà fino al 31 marzo del 2026 con un totale di 130mila euro messi a disposizione dal distretto RM 4.1. I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire, entro il giorno 13-09-2024, esclusivamente via pec all’indirizzo: comune.civitavecchia@legalmail.it, la documentazione di partecipazione. Come spiega l’assessore ai Servizi sociali Antonella Maucioni, una volta scelto l’Ente vincitore sarà possibile avviare una fase di co-progettazione per mettere a terra i migliori interventi realizzabili nell’ambito della “missione” indicata dal Pnrr.

