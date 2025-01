A Viterbo il Giubileo 2025 si è aperto ufficialmente il 29 dicembre scorso. Anticipato dalla presentazione delle iniziative da parte della Diocesi a cui ha fatto seguito l’11 gennaio il calendario degli eventi organizzati dal Comune. A coordinarli la consigliera delegata all’ufficio speciale Giubileo, e alla Via Francigena, Alessandra Croci. Nel 2024 sono stati 14777 i pellegrini censiti transitati nella nostra città. Partendo da questi numeri, la nostra testata ha chiesto alla consigliera una possibile proiezione sull’afflusso per l’anno giubilare.

«Una proiezione che è estremamente positiva - afferma Croci - ci stanno già chiamando diversi gruppi. Ne arriverà uno di circa 70 persone nel mese di marzo, un altro da 42 nel mese di aprile che hanno già prenotato perché hanno grosse difficoltà a trovare alloggi lungo la strada e soprattutto a Roma che ha dei prezzi che di calmierato non hanno assolutamente nulla».

Poi rivela che «Viterbo ha accolto i primi due pellegrini del 2025, due ragazzi sardi, e il primo gruppo proveniente da una parrocchia vicentina. A metà gennaio abbiamo già censiti oltre 100 persone. Ed è opportuno tenere in considerazione che il censimento avviene in luoghi particolari e quindi non riusciamo a censire effettivamente tutti i pellegrini che transitano in città».

Per una possibile stima Alessandra Croci calcola che «se lo scorso anno c’è stato un 10% di pellegrini che non abbiamo censito dai circa 15mila arriviamo come minimo a 18mila transiti, quest'anno ci aspettiamo almeno un raddoppio».

Inoltre rivela di star «programmando di dare in dotazione gratuita o semigratuita le palestre delle scuole medie, durante i mesi estivi di luglio e agosto, perché iniziano ad arrivare delle proposte per la Giornata mondiale della gioventù che si terrà dal 28 luglio al 3 agosto. Giovani che devono arrivare a Roma per partecipare al grande evento e che non sanno dove poter alloggiare a prezzi naturalmente molto calmierati perché la palestra sarebbe un luogo diverso, molto spartano e semplice».

«Noi ci aspettiamo soprattutto pellegrini, chiaramente io mi rivolgo più a loro, ma anche un turismo interessato a un anno così di grazia come può essere il Giubileo che ritornerà tra 25 anni. Anche tutte le iniziative e le manifestazioni che ruoteranno intorno a questo evento sono pensate per lasciare un segno non soltanto alla città ma soprattutto al cuore di ognuno di noi, che deve essere portato al cambiamento».

Riferendosi poi alla serie di iniziative contenute in un calendario che comprende tutti i dodici mesi, la consigliera anticipa che «ci sono all’orizzonte delle novità che potrebbero inserirsi durante l’anno. Sono in corso contatti, per esempio, con il presidente del Cammino di Bonaria. Insomma cominciamo a essere conosciuti. Una cosa molto importante per noi perché il nostro non deve essere solo un territorio schiacciato a nord dalla Toscana e a sud da Roma. È un territorio bellissimo, abbiamo dei Cammini importanti come la Via Francigena e la Romea Strata che hanno come crocevia Viterbo e soprattutto proponiamo tante iniziative».

A tale proposito dichiara di essere rimasta «favorevolmente colpita dall’accordo Comune-Diocesi, con la condivisione di eventi molto strutturali e di nicchia e altri che invece abbracciano tutta la città». Una coralità che la Croci auspica venga recepita anche in occasione dell’appuntamento del 25 gennaio con l’annullo postale speciale.

«Vorrei che il territorio si rendesse conto che quel timbro è l’annullo filatelico del Giubileo della Tuscia. Saranno presenti i sindaci dei paesi del Viterbese che insistono sulla Romea Strata e sulla Via Francigena e noi speriamo che questo sia il segnale che, insieme, possiamo arrivare a fare dei numeri importanti».

Numeri che Alessandra Croci si augura «superino le 30mila presenze. La percezione che vorrei avere io è questa ma sono certa che accadrà».