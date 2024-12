FIUMICINO - «Un incontro, promosso da confcooperative, per parlare di coesione, territorio e opportunità legate al più grande evento mondiale della cristianità che ci attende tra pochi anni. Il giubileo é una opportunità per tutti e soprattutto la città di Fiumicino sarà la prima porta anche in senso fisico di questo evento».

Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, al margine dell’incontro tenutosi per parlare del Giubileo 2025 e delle opportunità per la cittadia aeroportuale.

«Inoltre, – prosegue il sindaco – i fondi a disposizione per l’ammodernamento di infrastrutture e reti viarie saranno una opportunità per sostenere le politiche attive del territorio e creare nuova occupazione. La città sarà pronta ad accogliere i pellegrini e tutti coloro che vorranno partecipare all’evento senza mai dimenticare che bisogna guardare anche a chi è meno fortunato per creare condizioni di vita migliori per tutti».

Alla tavola rotonda dedicata hanno partecipato Benoni Ambaris (vescovo Ausiliario Diocesi di Roma), Roberto Gualtieri (commissario straordinario di Governo per il Glubileo della Chiesa Cattolica 2025) e Lidia Borz (presidente ACLI Roma). Ha Moderato Giancarla Rondinelli, Giomalista Rai.

I fondi stanziati per il Giubileo 2025, rivolti alla città di Fiumicino, prevedono infatti la realizzazione di molte infrastrutture per migliorare i collegamenti verso la Capitale ed agevolare, quindi, gli spostamenti dei partecipanti all’evento.

Come stabilito dal decreto Giubileo, le novità riguardaranno non solo la realizzazione del porto turistico, ma anche piste cilabili, migliorie alle infrastutture già esistenti (come il ponte della Scafa). Tutte opere che contribiranno a rendere la città più accessibile e collegata, in previsione de tantissimi fedeli che si recarannno a Roma con l’inizio dell’Anno Santo.