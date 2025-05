Una campagna di comunicazione quasi “urbi et orbi” per promuovere Viterbo, antica residenza di vari pontefici, fuori dalle “mura cittadine e della provincia” puntando in particolare su Roma, epicentro del Giubileo.

Ieri, nella sala d’Ercole di Palazzo dei Priori, la sindaca Chiara Frontini, la delegata comunale a Giubileo, Via Francigena e Romea Strata Alessandra Croci e Tiziana Lagrimino di St Sinergie hanno fatto il punto sulla campagna pubblicitaria attuata dal 10 aprile al 4 maggio per promuovere l’immagine di Viterbo durante questo primo scorcio dell’anno giubilare. Una campagna quasi “urbi et orbi” visto il variegato impiego di strumenti di comunicazione adottato, rendicontata attraverso i numeri. Perché «soltanto attraverso fatti e numeri - ha sottolineato la prima cittadina - si può riuscire a comprendere l’impegno e l’investimento profusi. E tutto programmato con adeguato anticipo già negli ultimi mesi dello scorso anno».

A Tiziana Lagrimino, curatrice della campagna, il compito di dettagliare fatti e numeri. Partendo dalla foto del Palazzo papale scelta per promuovere il brand “Viterbo antica città pontificia”.

Ha poi spiegato che «la campagna di comunicazione si è aperta il 10 aprile, domenica delle Palme, con una pagina su Famiglia Cristiana, settimanale a tiratura nazionale da 714mila lettori di età compresa tra i 34 e i 64 anni».

Particolarmente intensa la pubblicità su Roma declinata, avvalendosi anche di una società leader del settore a livello nazionale, con manifesti e spot su schermi posizionati nei punti strategici di accesso alla Capitale, in vari quartieri, anche a ridosso di San Pietro, e lungo vie e arterie stradali di massima frequentazione. Con una media contatti, per la durata della campagna, di 400mila utenti a cui si aggiungono i 300mila raggiunti dai passaggi pubblicitari sugli schermi posizionati alla Garbatella e San Paolo. A queste modalità convenzionali si vanno a sommare i pannelli installati sui carrelli della spesa all’interno del centro commerciale Euroma 2 con cui si dovrebbero raggiungere attorno ai 240mila contatti. Poi naturalmente ci sono da conteggiare quelli della promozione su Viterbo tramite il sito internet e i social del Comune.

E sulla foto reale che restituisce i numeri ha puntato anche la consigliera Croci, con i dati parziali di aprile. «Dati positivi quelli forniti dall’ufficio turistico: 3000 i turisti che hanno visitato Viterbo, di cui 969 pellegrini». Inoltre «abbiamo realizzato una mappa per i bambini adattata per il Giubileo - ha sottolineato - da consegnare ai piccoli pellegrini e ai bambini delle scuole primarie di Viterbo». Presenti alla conferenza le artiste Cinzia Chiulli ed Elena Urbani che hanno realizzato due opere ispirate all’anno santo. Chiulli un piatto in ceramica in cui una stella indica la direzione al pellegrino mentre Urbani le chiavi del Giubileo nei colori della città, una gialla e una blu.