CIVITAVECCHIA – Palazzo del Pincio ha pubblicato un avviso pubblico rivolto alle associazioni giovanili con l’obiettivo di individuare uno o più soggetti disponibili a partecipare alla co-progettazione e, se il progetto otterrà il finanziamento regionale, anche alla gestione delle attività del futuro Centro di aggregazione giovanile (Cag) previsto dal bando “Giovani insieme”.

L’iniziativa, secondo le linee guida pubblicate dalla Regione Lazio, è pensata per i giovani tra 14 e 35 anni e prevede l’utilizzo di uno spazio pubblico che l’ente metterà a disposizione gratuitamente.

Dentro quel luogo dovranno trovare spazio attività e percorsi: laboratori artistici e musicali, iniziative culturali e sportive, supporto allo studio, progetti di inclusione e prevenzione del disagio, fino a uno sportello di ascolto con personale qualificato e a interventi integrati con le altre realtà del territorio.

Per candidarsi servono alcuni requisiti, in primis le associazioni devono essere senza scopo di lucro, poi sarà necessario avere nello statuto finalità legate ai giovani e criteri di democraticità, avere la sede legale nel Lazio e un direttivo composto in maggioranza da persone tra 18 e 35 anni.

La domanda va inviata via PEC entro le 11 del 27 gennaio 2026, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune e allegando statuto e atto costitutivo, attestazione sulla composizione del direttivo, documento d’identità del legale rappresentante, curriculum ed eventuale documentazione integrativa. Le candidature saranno valutate dall’Ufficio Politiche giovanili dell'assessore Antonella Maucioni, che verificherà requisiti ed esperienza rispetto alle attività richieste.

Il Comune potrà anche accogliere più proposte e, se necessario, favorire un percorso condiviso in forma associata.

Un'occasione importante per rilanciare un settore troppo spesso dimenticato e dare importanti alternative ai giovani in un momento di “smarrimento” e difficoltà come quello che tanti ragazzi stanno vivendo dal post covid in poi.

I numeri di disagi psicologici sono in aumento, così come è ormai evidente un generale smarrimento valoriale e sicuramente avere validi luoghi di aggregazione che possano unire e spronare i ragazzi nella giusta direzione potrebbe essere un valido aiuto anche per le famiglie.

