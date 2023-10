TARQUINIA - «Lo dico con orgoglio: la Jeep Defender dell'Università Agraria di Tarquinia torna in strada, torna ad essere un mezzo funzionante, sicuro e performante, al servizio dei nostri dipendenti. Performante come il trattore con le gomme nuove, perchè abbiamo pensato anche a quello e perchè con queste cose non ci si gioca. Oltre a nuove attrezzature e riparazioni su attrezzi essenziali per il nostro centro».

Queste le parole del consigliere dell'Università Agraria di Tarquinia Fabio Gagni, che ha raccontato sul suo profilo facebook il ritorno "al lavoro" di uno dei mezzi al servizio del personale dell'ente di via Garibaldi.

Scrive Gagni: «Non è stata una stupidaggine, perchè quando si ha a che fare con un ente dietro ad ogni azione c'è uno studio, confronti tra amministratori e dipendenti, preventivi richiesti, contrattazioni... e per il Defender ci sono anche voluti dei mesi per trovare i pezzi, ovviamente sempre puntando alla massima economia pur non rinunciando a determinati standard di qualità. E, cosa fondamentale, certi traguardi sono stati raggiunti grazie ad alcune aziende locali, che si sono potute fidare di noi perchè abbiamo minuziosamente controllato i pagamenti delle fatture, ogni mese».

Fabio Gagni ha tenuto a sottolineare anche il lavoro di squadra presente dietro ad ogni progetto: «Dico grazie al presidente, agli assessori e a tutti i nostri consiglieri, con cui è sempre possibile avere confronto, consigli, dialogo e lavorare con il massimo entusiasmo».