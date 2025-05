«Proseguiamo la nostra battaglia contro la realizzazione dell’ampliamento della discarica di Monterazzano». Lo dice la sindaca Chiara Frontini. Rispetto a questo il gruppo Viterbo2020 sottolinea scrive in una nota che “Fratelli d’Italia e il presidente Rocca devono mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. Ad oggi le stanno disattendendo, continuando a considerare Viterbo la pattumiera del Lazio. L’obiettivo imprescindibile dell’amministrazione comunale è la difesa degli interessi e dei beni del Comune di Viterbo. Abbiamo pertanto ritenuto doveroso impugnare anche la determinazione inerente la presa d’atto del collaudo sub lotto A-Lotto I invaso VT4 e l’autorizzazione alla messa in esercizio, oggetto del provvedimento autorizzatorio unico regionale, risalente allo scorso 14 maggio. Come è nostra consuetudine - conclude la nota - non molleremo di un centimetro perché è Viterbo è ciò che conta”.