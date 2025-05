La sindaca Frontini è stata contestata domenica da alcuni sgomberati da San Faustino durante l’inaugurazione di un noto supermercato cittadino. Secondo quanto si apprende sarebbe stata fischiata mentre dal palco portava i suoi saluti alla nuova attività. Il gruppo avrebbe poi cercato di avvicinarla. A confermare l’episodio è stata lei stessa sui social. “Sulla legalità e la sicurezza dei cittadini a San Faustino e in tutta Viterbo, non arretreremo. Se gli occupanti abusivi, man mano che vengono sgomberati dalle case esprimono il proprio dissenso, questo rientra nella dialettica democratica - scrive - Non ci sottrarremo mai al confronto, ma occupare abusivamente immobili, turbando la civile convivenza, sottraendoli a chi attende da anni in graduatoria, rispettando la legge, non può essere consentito. Proseguiremo su questa strada, che è certamente difficile e scomoda, ma sta dimostrando la sua efficacia”.